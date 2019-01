Meedia: GMO-beebide loojat võib ähvardada surmanuhtlus

Ta tahtis jätta jälje ajalukku ning näidata, et uute geenitehnoloogiate inimese peal katsetamine ei peaks olema tabu. Nüüd on ta juba vähemalt detsembrikuust oma ülikooli külalistemajas koduaresti all ja kui uskuda välismeedias ilmunut, võivad tema vastu esitatud süüdistused viia koguni surmanuhtluseni.

Nimelt reageeris ülemaailmne teadlaskond He teatele «HIV-resistentsete» kaksiktüdrukute sünnist tormilise hukkamõistuga – eksitud on lugematu arvu eetiliste ja ka seadusnormide vastu ning kogu katse põhjendatuski on väga küsitav. Peagi pärast kurikuulsaks saanud teaduskonverentsi, kus mees seni ainsat korda oma eksperimendist avalikult rääkis, kadus ta juba avalikkuse silme alt ning detsembri lõpus ilmnes, et ta on koduaresti all.

Sel nädalal Londonis toimunud kohtumisel He olukorrast rääkinud ning temaga hiljemgi ühenduses olnud Francis Cricki Instituudi professor Robin Lovell-Badge’i kirjelduste kohaselt olid mitmed He kolleegid teda sedalaadi eksperimendi ohtude eest hoiatanud, kuid ometigi eiras ta saadud nõu ja läks eksperimendiga salajas edasi. Seejuures mõistis Hong Kongis He’ga paneeldiskussioonil osalenud Lovell-Badge hukka nii hiinlase hiiglasliku ego, hooletuse kui ka üldise küündimatuse.

«Tegemist on füüsikuga, kes ei tea kuigi palju bioloogiast, kuid tahab teha järgmise sammu. Tal oli hiiglaslik ego ja palju raha ning töö keskkonnas, kus kõik on lubatud. Tundub, et mida kaugemale Pekingist minna, seda enamast saab karistuseta pääseda,» selgitas Lovell-Badge seniajani müstilise teadlase motivatsiooni ja võimalusi.

Samas näitab väidetav koduarest, et ka Hiina võimud on lubamatu eksperimendi osas tegutsema asunud, kuigi ühtegi ametlikku teadet veel ilmunud ei ole ning selgusetu on seegi, kas tegemist He valvajad on valvurid, turvamehed, politsei või keegi muu.

«Käimas on ametlik juurdlus, mida juhivad teaduse- ja tervishoiu ministeeriumid. Paljud inimesed kaotavad selle pärast veel töö, kuna ega ta selle asjaga üksinda tegelenud. Kuidas ta sai kõik seda töö tegema? Võimalik, et tal on kaelas terve hunnik korruptsioonisüüdistusi ning selles olukorras ei tahaks kindlasti keegi olla. Korruptsiooni pärast on mitmedki pead lennanud,» ütles Lovell-Badge viitega tõsiasjale, et korruptsioonisüüdistuste kõrgeim karistus on rahvavabariigis surmanuhtlus. Lisaks on Hiina ametkonnad juba varem kinnitanud, et He kirjeldatud eksperiment on kahtlemata ebaseaduslik.