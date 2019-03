Tallinn 800: kas Tallinna muinassadam asus tõesti Toompea külje all?

Tallinna südalinnas jalutades on keeruline aduda, milline võis maastik välja näha linna tekkimise ajal. Süüdi on selles nii loodusolud kui ka inimene: maapinnakerke tõttu asub tänane rannajoon kaugel toonasest ning ulatuslike mullatöödega on mõnes piirkonnas kõrgendikke madalamaks kaevatud, teisal tühemikke täidetud. Nii võib praegu muinasaja lõpu olulistest maastikuelementidest selgelt tajuda vaid Toompea paekõrgendikku ja sellega seotud Tõnismäge. Kahtlemata oli see kooslus 13. sajandi alguses mõjus maamärk nii merelt vaadates kui ka maa poolt lähenedes. Seevastu kõik muu on aastasadade vältel märkimisväärselt tasandunud, eriti viimase pooleteise sajandiga, mil väikesest provintsipealinnast kujunes suurte tööstusettevõtete ja ulatuslike eeslinnadega keskus.

Põhjalikult muutunud maastik on ilmselt ka üks asjaolusid, mis on aegade jooksul viinud paljusid uurijaid linnaeelse asustuspildi taastamisel kui mitte eksiteele, siis vähemalt segadusse. Suur osa sellest johtubki maastikul domineerivast Toompeast.

Väide, et Toompea oligi põhjus, miks asustus muinasajal Tallinna alla koondus, on vana. Alates 1930. aastatest juurdunud mõte tugineb ühest küljest Toompea muinaseestlaste linnuse mainimisele Henriku Liivimaa kroonikas ning teiselt poolt kaudsetele tõendeile, mille järgi võis kõrgendiku jalamil Oleviste kiriku naabruses asuda rahvusvaheline kauplemiskoht.[i] Arheoloogias sõnastas selle hüpoteesi lõplikult arheoloog Artur Vassar 1939. aastal, pakkudes välja, et pärast varasema olulise keskuse hääbumist Pirita jõe suudmealal Irus koondus piirkonna asustuse kese 11.–12. sajandil Tallinna lahe lõunakaldale, sest siia rajati uus maakondlik linnus. Põhjendus oli sarnaselt ajaloolaste omale suures osas tuletuslik, kuid nüüdseks on linnus teatud mööndustega leidnud ka arheoloogilist kinnitust.

Sõjajärgsetel aastakümnetel intensiivistunud Tallinna varaajaloo uurimine lähtus suuresti varasemast teesist, et linnaeelne ning kaugkaubandusele keskendunud asustus paiknes Toompea nõlva all tänase vanalinna territooriumil. Sealjuures on huvitav, et hoolimata 1950. aastatel alanud geoloogia rakendamisest muinasaja loodusolude täpsustamiseks, jäid mitmed toonase asustuse seisukohast olulised sõlmküsimused kuni viimase ajani väärilise tähelepanuta.

Üks sellistest kesksetest probleemidest on muinasaja kauplejaile sobiva randumispaiga või sadama asukoht. Seda küsimust küll käsitleti, kuid laevade maabumispaiga põhjendused tuginesid eelkõige vaatel Toompealt mere poole, mitte vastupidi. Arutluskäik toetus peaasjalikult vanalinna tänavavõrgu analüüsile – eeldusel, et see ulatub oma põhiosas tagasi linna asutamisele eelnenud ajajärku. Nii toodi vanalinna põhitänavate mõttelisel pikendamisel välja kaks võimalikku muinassadama asukohta: kas Pika tänava esisel alal või tänase Kalevi ujula piirkonnas, kuhu suubusid klindilt alla laskuvad Vene, Pühavaimu ja Olevimäe tänav.

Teoreetiliselt sobivad mõlemad kohad suurele osale muinasaja lõpu laevatüüpidest, mis ei vajanud eraldi kaisüsteemi ning mida oli suhteliselt hõlpus kaldale tõmmata. Võimalik, et tõepoolest tirisid muinasaja kaugkauplejad oma madala süvisega laevad rannale hilisema linnamüüri esisel alal.